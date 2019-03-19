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Зинченко поиграл в футбол с казахским инвалидом

08:28 61 Читати українською
Зинченко поиграл в футбол с казахским инвалидом
Александр Зинченко / соцсети

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко сыграл в футбол с парнем из Казахстана, у которого нет ног.

Александр Зинченко во время открытой тренировки сборной Украины на НСК Олимпийский отличился благородным поступком.

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Полузащитник сборной Украины сыграл в футбол с казахским парнем, у которого нет ног. Александр подавал мяч ему на голову.

Напомним, "желто-синие" готовятся к матчу 1 тура отборочного цикла Евро-2020 против Португалии. Поединок состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко
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