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Зінченко подорожчав на третину та зрівнявся з Ярмоленком за трансферною вартістю

12:40 958 Читать на русском
Зінченко подорожчав на третину та зрівнявся з Ярмоленком за трансферною вартістю
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко суттєво додав у трансферній вартості. Тепер 22-річний чемпіон Англії коштує 20 млн євро – нарівні з Андрієм Ярмоленком.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців, що виступають в АПЛ. Олександр Зінченко подорожчав одразу на третину та тепер коштує 20 млн євро. До слова, ще півтора року тому 22-річний хавбек вартував лише 4,5 мільйона.

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Така ж трансферна вартість ще одного гравця збірної України – Андрія Ярмоленка, який практично весь минулий сезон пропустив через травму. Ціна 29-річного вінгера не змінилася. Відзначимо, що саме Зінченко та Ярмоленко – найдорожчі українські футболісти.

У складі Манчестер Сіті Зінченко ділить 16-18 місця з Давідом Сілвою та Даніло. У складі "містян" українець за підсумками сезону 2018/19 виграв всі можливі внутрішні трофеї (АПЛ, Кубок ліги та Кубок Англії).

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