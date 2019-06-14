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Зинченко подорожал на треть и сравнялся с Ярмоленко по трансферной стоимости

12:40 290 Читати українською
Зинченко подорожал на треть и сравнялся с Ярмоленко по трансферной стоимости
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко существенно прибавил в трансферной стоимости. Теперь 22-летний чемпион Англии стоит 20 млн евро – наравне с Андреем Ярмоленко.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в АПЛ. Александр Зинченко подорожал сразу на треть и теперь стоит 20 млн евро. К слову, еще полтора года назад 22-летний хавбек стоил всего 4,5 миллиона.

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Такая же трансферная стоимость еще одного игрока сборной Украины – Андрея Ярмоленко, который практически весь прошлый сезон пропустил из-за травмы. Цена 29-летнего вингера не изменилась. Отметим, что именно Зинченко и Ярмоленко – самые дорогие украинские футболисты.

В составе Манчестер Сити Зинченко делит 16-18 места с Давидом Силвой и Данило. В составе "горожан" украинец по итогам сезона 2018/19 выиграл все возможные внутренние трофеи (АПЛ, Кубок лиги и Кубок Англии).

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Англия Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм АПЛ Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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