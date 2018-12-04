Зінченко поділився кумедною світлиною у захисній масці та зробив конкурс для підписників

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розіграє свою футболку у соціальній мережі.

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко на своїй сторінці Instagram опублікував кумедну світлину у захисній масці. Українець змушений її носити після того, як під час матчу зламав ніс.

"Вступив у клуб зламаних носів", – Зінченко показав наслідки зіткнення з Фернандінью

"Хто придумає найбільш креативне ім'я супергероя для мене, отримає мою футболку", – написав Олександр під фотографією.

Нагадаємо, на початку другого тайму матчу проти Борнмута стався прикрий епізод за участі Фернандінью та Олександра Зінченка. Обидва гравці боролись за верховий м'яч у штрафному майданчику "містян" і, як наслідок, Фернандінью ліктем зламав ніс Зінченку.