"Будь-який футболіст, який перебуває на такій стадії турніру, пройшов великий шлях у своїй кар’єрі. Коли я виходитиму завтра на поле, у мене перед очима буде шлях, який я пройшов. Я буду відчувати велику відповідальність, як і кожен гравець, який представляє свою країну. Для мене велика честь та гордість носити футболку збірної України.

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Що можу сказати про збірну Англії, Вокера і Стоунза? Цифри говорять самі за себе: Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, утім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця.

Що стосується Кайла Вокера та Джона Стоунза, то вони провели чудовий сезон. Тренерський штаб пояснить нам, як треба протидіяти цим футболістам. Щоб пройти до наступної стадії, кожен футболіст нашої команди має провести найкращий матч у своєму житті", – цитує Зінченко сайт УАФ.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку у півфінал Євро відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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