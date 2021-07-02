"Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я буду выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который я прошел. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, представляющий свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

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Что могу сказать о сборной Англии, Уокере и Стоунзе? Цифры говорят сами за себя: Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый футболист нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни", – цитирует Зинченко сайт УАФ.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал Евро состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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