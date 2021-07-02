"Ми чудово розуміємо, з ким завтра гратимемо. Англія – ​​одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Гарета Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол.

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Я взагалі вважаю, що зараз ми спостерігаємо за одним із найкращих моментів в історії збірної Англії. Футбол цієї країни на підйомі. Ми бачили чудовий матч у фіналі Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі. Які швидкості, яке виконання... Тому на нас чекає важкий поєдинок із дуже сильним суперником.

Зверхнє ставлення британських експертів до України? Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати.

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Відсутність великої кількості англійських уболівальників? Звичайно, це не йде на користь футболу, але ми повинні дотримуватися правил щодо протидії COVID-19. Водночас у нас є значна діаспора в Італії. Також запрошую італійських уболівальників відвідати поєдинок.

Чи будуть нас завтра підтримувати італійські глядачі? Україна заслужила симпатії вболівальників за самовіддачу в цьому турнірі. Я сподіваюся, ці симпатії перейдуть у ще більшу підтримку. Але Англія показала чудовий футбол на турнірі, у неї теж багато вболівальників. Завтра на стадіоні побачимо, хто кого буде підтримувати краще", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

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