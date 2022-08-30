Травма Томаса Партея виявилася не дуже серйозною, але через проблеми зі стегном ганець все ж вибув на кілька тижнів і не допоможе команді в найближчих поєдинках. Мохамед Елнені, який підміняв Партея у грі з Фулхемом, теж травмувався – у єгиптянина проблеми з підколінним сухожиллям, які можуть надовго залишити хавбека в лазареті, повідомляє Goal.com.

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Партей або Елнені разом із Джакою закривали опорну зону Арсенала у всіх 4-х матчах чемпіонату. Проти Астон Вілли (31 серпня) і Манчестер Юнайтед (4 вересня) доведеться щось вигадувати. Існує варіант, що Мікель Артета може поставити в центр поля Олександра Зінченка. Єдина проблема – українець теж пропустив останню гру з Фулхемом через проблеми з коліном і поки що не відновився.

Тренер сподівається, що Зінченко таки зможе зіграти. Якщо він буде здоровий, то може скласти дует центрхавів зі швейцарцем. Нагадаємо, саме у центрі поля Олександр грав до переходу в Манчестер Сіті, а в збірній України він досі виходить у півзахисті. Відповідно, Зінченко може отримати шанс вийти на своїй практично рідній позиції.

Не виключено, що через травми Партея з Елнені Арсенал за два дні до закриття вікна буде змушений екстрено вийти на ринок у пошуках центрального хавбека. Нагадаємо, після 4-х турів АПЛ Арсенал лідирує в чемпіонаті Англії, не втративши жодного очка.

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