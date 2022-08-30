Травма Томаса Партея оказалась не очень серьезной, но из-за проблем с бедром ганец все же выбыл на несколько недель и не поможет команде в ближайших поединках. Мохамед Элнени, подменявший Партея в игре с Фулхэмом, тоже травмировался – у египтянина проблемы с подколенным сухожилием, которые могут надолго оставить хавбека в лазарете, сообщает Goal.com.

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Партей или Элнени вместе с Джакой закрывали опорную зону Арсенала во всех 4-х матчах чемпионата. Против Астон Виллы (31 августа) и Манчестер Юнайтед (4 сентября) придется что-то придумывать. Есть вариант, что Микель Артета может поставить в центр поля Александра Зинченко. Единственная проблема – украинец тоже пропустил последнюю игру с Фулхэмом из-за проблем с коленом и пока не восстановился.

Тренер надеется, что Зинченко сможет сыграть. Если он будет здоров, то может составить дуэт центрхавов со швейцарцем. Напомним, именно в центре поля Александр играл до перехода в Манчестер Сити, а в сборной Украины он до сих пор выходит в полузащите. Соответственно Зинченко может получить шанс выйти на своей практически родной позиции.

Не исключено, что из-за травм Партея с Элнени Арсенал за два дня до закрытия окна будет вынужден экстренно выйти на рынок в поисках центрального хавбека. Напомним, после 4-х туров АПЛ Арсенал лидирует в чемпионате Англии, не потеряв ни одного очка.

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