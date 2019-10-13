Зінченко: Матч проти Португалії – фінал року для збірної України

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 проти Португалії.

"Назвав би матч проти Португалії фіналом року. Ця зустріч буде вирішувати дуже багато. Ми можемо завоювати путівку на Євро. Ми лідери групи, гратимемо вдома, буде повний стадіон. Чого нам боятися? Тим більше, ми вже проти них грали.

"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України

Так, Португалія – діючий чемпіон Європи, вони виграли Лігу Націй. Але немає нічого такого, чого ми маємо боятись", – розповів Зінченко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий