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Зінченко: Матч проти Португалії – фінал року для збірної України

06:00 581 Читать на русском
Зінченко: Матч проти Португалії – фінал року для збірної України
Олександр Зінченко / УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 проти Португалії.

 

"Назвав би матч проти Португалії фіналом року. Ця зустріч буде вирішувати дуже багато. Ми можемо завоювати путівку на Євро. Ми лідери групи, гратимемо вдома, буде повний стадіон. Чого нам боятися? Тим більше, ми вже проти них грали.

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Так, Португалія – діючий чемпіон Європи, вони виграли Лігу Націй. Але немає нічого такого, чого ми маємо боятись", – розповів Зінченко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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Євро-2020 Португалія Португалія Україна Україна Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна - Португалія
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