Зинченко: Матч против Португалии – финал года для сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Португалии.

"Назвал бы матч против Португалии финалом года. Эта встреча будет решать очень много. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играть дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли.

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Да, Португалия – действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы должны бояться", – рассказал Зинченко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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