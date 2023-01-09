Зінченко легко став лідером, не забуваємо про Ярмоленка – топ-7 українських легіонерів сучасності
16:27 - Читать на русском
"Футбол 24" склав рейтинг найуспішніших українських футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах.
Михайло Мудрик лишень мріє про те, аби скуштувати легіонерський хліб. Руслан Маліновський готується до випробування чемпіонатом Франції. Тим часом найуспішніші українські футболісти виступають в АПЛ. Саме так вважає заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів. Дивіться нове відео про 7 найкращих українців-легіонерів.
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