"Англія демонструє на турнірі чудовий футбол і взагалі вважається однією з найкращих збірних світу. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступної стадії.

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Я дивився майже всі її матчі на Євро, за винятком битви з німцями. Багатьох гравців команди знаю особисто завдяки поєдинкам у Прем’єр-лізі. Цій збірній дуже важко забити, це чудова команда з фантастичним вибором виконавців. Якщо подивитися на її лаву запасних, то там перебувають гравці вартістю, мабуть, як три збірні України.

Але це не повинно нас лякати, а навпаки – мотивувати. Я вже відчув, що все в цьому житті є реальним. Я особисто зроблю все від мене залежне, щоб досягти позитивного результату й у наступній грі", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, півфінальне протистояння між Україною та Англією відбудеться 3 липня у Римі. Початок зустрічі о 22:00.

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