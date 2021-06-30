Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко переживає особливі емоції від майбутньої зустрічі з англійцями у битві за півфінал чемпіонату Європи.

Олександр Зінченко (в центрі) в обіймах партнерів по збірній України / Офіційний сайт УЄФА

"Буду дуже радий зустрітися зі своїми одноклубниками, але як тільки ми вийдемо на поле, там більше не буде друзів.

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Не можу дочекатися цього матчу. Зараз я б хотів відсвяткувати це досягнення (вихід в 1/4 фіналу Євро, – прим.), але з завтрашнього дня я починаю думати про наступну гру. Ми можемо добитися чогось більшого", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, півфінальне протистояння між Україною та Англією відбудеться 3 липня у Римі. Початок зустрічі о 22:00.

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