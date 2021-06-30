"Англия демонстрирует на турнире великолепный футбол и вообще считается одной из лучших сборных мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующую стадию.

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Я смотрел почти все ее матчи на Евро, за исключением битвы с немцами. Многих игроков команды знаю лично благодаря поединкам в Премьер-лиге. Этой сборной очень трудно забить, это отличная команда с фантастическим выбором исполнителей. Если посмотреть на ее скамейку запасных, то там находятся игроки стоимостью, пожалуй, трех сборных Украины.

Но это не должно нас пугать, а наоборот – мотивировать. Я уже почувствовал, что все в этой жизни реально. Я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь позитивного результата и в следующей игре", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, полуфинальное противостояние между Украиной и Англией состоится 3 июля в Риме. Начало встречи в 22:00.

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