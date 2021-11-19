Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко не очікував такого розвитку подій у відборі до ЧС-2022.

"Позитивні емоції, але ми лише на половині дороги. На нас чекають ще неймовірно складні матчі весною, тому готуватимемося.

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Чи повірив би, якби до початку відбору сказали, що із двома перемогами можна вийти у плей-офф? Звичайно ж, ні. Склалася така ситуація у групі, самі загнали себе у таке становище. Самі шукаємо собі проблеми, а потім із них виходимо.

Яку команду хотіли б отримати у плей-офф? Там немає простих суперників, із будь-якою командою нам буде складно", – сказав Зіна для Профутбол Digital.

Нагадаємо, національна команда України посіла другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень. Суперником наших може стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

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