Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко не ожидал такого развития событий в отборе к ЧМ-2022.

"Положительные эмоции, но мы только на полпути. Нас ждут еще невероятно сложные матчи весной, поэтому будем готовиться.

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Поверил бы, если бы до начала отбора сказали, что с двумя победами можно выйти в плей-офф? Конечно, нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами загнали себя в такое положение. Сами ищем проблемы, а потом из них выходим.

Какую команду хотели бы получить в плей-офф? Там нет простых соперников, с любой командой нам будет сложно", – сказал Зина Профутбол Digital.

Напомним, национальная команда Украины заняла второе место в отборе на ЧМ-2022 и ожидает матчи плей-офф, которые запланированы на март. Соперником наших может стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

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