4 лютого стартував Відкритий зимовий кубок, який організовує Професіональна футбольна ліга. Метою товариського турніру є допомога командам у підготовці до весняної частини сезону.

У першому поєдинку зустрічались Лівий берег, який нещодавно оголосив про відновлення професіональної команди, та друголігова Чайка, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Перемогу здобули кияни, а єдиним голом у зустрічі відзначився нападник Віталій Войцеховський, який вдало зіграв на добиванні. У другому таймі Чайка намагалась відігратись, але не змогла забити бодай м'яч. Лівий берег тимчасово очолив турнірну таблицю.

5 лютого відбудуться ще два поєдинки: Дружба – Нива Бузова, Нива Вінниця – ОККО. Кремінь пропускає перший тур і гратиме проти Чайки у другому.