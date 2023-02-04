У дебютному турнірі візьмуть участь сім команд, серед них два колективи – Дружба (Мирівка) та ОККО (Харків) – не є учасниками змагань ПФЛ, повідомляє офіційний сайт організації. Турнір пройде з 4 лютого до 18 березня, команди зіграють у форматі кожна з кожною в одне коло.

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1-й тур

4 лютого

Лівий берег – Чайка

5 лютого

Дружба – Нива Бузова

Нива Вінниця – ОККО

Кремінь пропускає тур.

2-й тур

11 лютого (базовий день)

Дружба – Лівий берег

Чайка – Кремінь

Нива Бузова – ОККО

Нива Вінниця пропускає тур.

Стадіони, на яких проводитимуться матчі Кубка, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття. Черговість "домашніх" та "виїзних" матчів буде визначатися адміністрацією ПФЛ.

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