"Зимова першість-2020": розклад та час початку матчів

17 лютого 2020 року у Чернігові стартує ігровий сезон у жіночому футболі.
Саме в цей день розпочнуться матчі Всеукраїнського турніру "ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ-2020" серед жіночих команд Вищої ліги.
Щорічні змагання "Зимова Першість 2020" з футболу серед жіночих команд відбудеться у період з 17-21 лютого 2020 року в Чернігові, на оновленому стадіоні СДЮШОР "Юність" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), який вміщує до 3000 глядачів.
А для тих, хто не зможе відвідати Чернігів, Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація жіночого футболу планує провести прямі трансляції з усіх матчів першості. Очікуйте новин на нашому сайті.
У 2020 році зимові змагання пройдуть вже вдев'яте, а участь у них візьмуть 6 команд вищого дивізіону, які надали офіційні підтвердження, а саме:
– "ЕМС-Поділля" м.Вінниця
– "Житлобуд-1" м.Харків
– "Житлобуд-2" м.Харків
– "Ладомир" м.Володимир-Волинський, Волинська область
– "Родина-Ліцей" м.Костопіль, Рівненська область
– "Ятрань-Берестівець" с.Берестівець, Черкаська область
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ:
17.02.2020 року
Матч №1 – "Житлобуд-1" – "ЕМС-Поділля" – 14:00
Матч №2 – "Житлобуд-2" – "Родина-Ліцей" – 15:30
Матч №3 – "Ладомир" – "Ятрань-Берестівець" – 17:00
18.02.2020 року
Матч №4 – "Родина-Ліцей" – "Житлобуд-1" – 11:00
Матч №5 – "ЕМС-Поділля" – "Ятрань-Берестівець" – 12:30
Матч №6 – "Житлобуд-2" – "Ладомир" – 14:00
19.02.2020 року
Матч №7 – "Ятрань-Берестівець" – "Житлобуд-2" – 11:00
Матч №8 – "Ладомир" - "Житлобуд-1" – 12:30
Матч №9 – "ЕМС-Поділля" – "Родина-Ліцей" – 14:00
20.02.2020 року
Матч №10 – "Родина-Ліцей" – "Ладомир" – 11:00
Матч №11 – "Житлобуд-2" – "ЕМС-Поділля" – 12:30
Матч №12 – "Житлобуд-1" – "Ятрань-Берестівець" – 14:00
21.02.2020 року
Матч №13 – "Ладомир" – "ЕМС-Поділля" – 09:00
Матч №14 – "Ятрань-Берестівець" – "Родина-Ліцей" – 10:30
Матч №15 – "Житлобуд-1" – " Житлобуд-2" – 12:00
Команди зіграють між собою в одне коло і визначать переможця та призерів турніру. Тривалість матчу складатиме два тайми по 30 хвилин. Також нагадаємо, що нічийних результатів у матчах не буде, а переможець визначиться у серії післяматчевих пенальті. А отже за перемогу команді буде нараховуватися 3 очки, переможцю у серії пенальті – 2 очки, за поразку в серії пенальті – 1 очко та 0 очок команді, яка зазнала поразки.
ФІНАЛИ ЗМАГАНЬ:
2008 – 7 команд грали по колу кожна з кожною (чемпіон – Житлобуд-1)
2013 – Легенда-ШВСМ – Донеччанка – 0:0 (п.п. 4:3)
2014 – Донеччанка – Житлобуд-1 – 1:4
2015 – Житлобуд-1 – Ятрань-Базис – 3:0
2016 – Житлобуд-2 – Житлобуд-1 – 2:0
2017 – Житлобуд-1 – Житлобуд-2 – 2:1
2018 – Легенда-ШВСМ – Житлобуд-2 – 0:0 (п.п. 5:6)
2019 – Житлобуд-1 – Житлобуд-2 – 0:2