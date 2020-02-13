"Зимова першість-2020": розклад та час початку матчів

17 лютого 2020 року у Чернігові стартує ігровий сезон у жіночому футболі.

Саме в цей день розпочнуться матчі Всеукраїнського турніру "ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ-2020" серед жіночих команд Вищої ліги.

Щорічні змагання "Зимова Першість 2020" з футболу серед жіночих команд відбудеться у період з 17-21 лютого 2020 року в Чернігові, на оновленому стадіоні СДЮШОР "Юність" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), який вміщує до 3000 глядачів.

А для тих, хто не зможе відвідати Чернігів, Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація жіночого футболу планує провести прямі трансляції з усіх матчів першості. Очікуйте новин на нашому сайті.

У 2020 році зимові змагання пройдуть вже вдев'яте, а участь у них візьмуть 6 команд вищого дивізіону, які надали офіційні підтвердження, а саме:

– "ЕМС-Поділля" м.Вінниця

– "Житлобуд-1" м.Харків

– "Житлобуд-2" м.Харків

– "Ладомир" м.Володимир-Волинський, Волинська область

– "Родина-Ліцей" м.Костопіль, Рівненська область

– "Ятрань-Берестівець" с.Берестівець, Черкаська область

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ:

17.02.2020 року

Матч №1 – "Житлобуд-1" – "ЕМС-Поділля" – 14:00

Матч №2 – "Житлобуд-2" – "Родина-Ліцей" – 15:30

Матч №3 – "Ладомир" – "Ятрань-Берестівець" – 17:00



18.02.2020 року

Матч №4 – "Родина-Ліцей" – "Житлобуд-1" – 11:00

Матч №5 – "ЕМС-Поділля" – "Ятрань-Берестівець" – 12:30

Матч №6 – "Житлобуд-2" – "Ладомир" – 14:00



19.02.2020 року

Матч №7 – "Ятрань-Берестівець" – "Житлобуд-2" – 11:00

Матч №8 – "Ладомир" - "Житлобуд-1" – 12:30

Матч №9 – "ЕМС-Поділля" – "Родина-Ліцей" – 14:00



20.02.2020 року

Матч №10 – "Родина-Ліцей" – "Ладомир" – 11:00

Матч №11 – "Житлобуд-2" – "ЕМС-Поділля" – 12:30

Матч №12 – "Житлобуд-1" – "Ятрань-Берестівець" – 14:00



21.02.2020 року

Матч №13 – "Ладомир" – "ЕМС-Поділля" – 09:00

Матч №14 – "Ятрань-Берестівець" – "Родина-Ліцей" – 10:30

Матч №15 – "Житлобуд-1" – " Житлобуд-2" – 12:00

Команди зіграють між собою в одне коло і визначать переможця та призерів турніру. Тривалість матчу складатиме два тайми по 30 хвилин. Також нагадаємо, що нічийних результатів у матчах не буде, а переможець визначиться у серії післяматчевих пенальті. А отже за перемогу команді буде нараховуватися 3 очки, переможцю у серії пенальті – 2 очки, за поразку в серії пенальті – 1 очко та 0 очок команді, яка зазнала поразки.

ФІНАЛИ ЗМАГАНЬ:

2008 – 7 команд грали по колу кожна з кожною (чемпіон – Житлобуд-1)

2013 – Легенда-ШВСМ – Донеччанка – 0:0 (п.п. 4:3)

2014 – Донеччанка – Житлобуд-1 – 1:4

2015 – Житлобуд-1 – Ятрань-Базис – 3:0

2016 – Житлобуд-2 – Житлобуд-1 – 2:0

2017 – Житлобуд-1 – Житлобуд-2 – 2:1

2018 – Легенда-ШВСМ – Житлобуд-2 – 0:0 (п.п. 5:6)

2019 – Житлобуд-1 – Житлобуд-2 – 0:2