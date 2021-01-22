Головний тренер Реала Зінедін Зідан підхопив коронавірус, інформує офіційний сайт "вершкових". Про перебіг хвороби 48-річного французького фахівця не повідомляється.

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Відповідно, Зідан пропустить прийдешній поєдинок проти Алавеса в рамках Прімери, який запланований на 23 січня. Наразі Реал йде другим у турнірній таблиці, відстаючи від Атлетіко на 7 пунктів.

Зауважимо, нещодавно Реал сенсаційно вилетів із Кубка Іспанії від представника Сегунди Б – Алькояно (1:2). Для Андрія Луніна це був перший офіційний поєдинок у футболці мадридців.

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