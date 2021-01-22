Главный тренер Реала Зинедин Зидан подхватил коронавирус, информирует официальный сайт "сливочных". О ходе болезни 48-летнего французского специалиста не сообщается.

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Соответственно, Зидан пропустит грядущий поединок против Алавеса в рамках Примеры, который запланирован на 23 января. Сейчас Реал идет вторым в турнирной таблице, отставая от Атлетико на 7 пунктов.

Заметим, что недавно Реал сенсационно вылетел из Кубка Испании от представителя Сегунды Б – Алькояно (1:2). Для Андрея Лунина это был первый официальный поединок в футболке мадридцев.

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