Зідан заступився за Йовіча – форвард Реала відзначився лише одним голом за півроку

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не вважає Луку Йовіча провальним трансфером.

"Йовіч – це очевидний вибір. Це майбутнє. Йому потрібно зберігати спокій, він вчиться.

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Це футболіст, який хоче багато чому навчитися. Він дуже хороший. Йовіч в майбутньому заб'є багато голів. Ми зробили ставку на нього. Стосовно нього потрібно бути спокійними", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, королівський клуб придбав Луку в Айнтрахта за 60 млн євро. В поточному сезоні Ла Ліги він відзначився лише одним голом.

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