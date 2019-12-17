toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Йовіч може стати одноклубником Ярмоленка – Вест Хем хоче орендувати зірку Реала вже взимку

16:32 566 Читать на русском
Йовіч може стати одноклубником Ярмоленка – Вест Хем хоче орендувати зірку Реала вже взимку
Лука Йовіч / Фото ФК Реал

Реал матиме змогу спекатись свого нападника Луки Йовіча вже найближчим часом.

Вест Хем зацікавлений в підписанні Луки Йовіча вже під час зимовго трансферного вікна, повідомляє Fichajes.

Ярмоленко суттєво подешевшав за даними Transfermarkt

Реал теж не проти віддати в оренду свого літнього новачка, який поки не може знайти свого постійного місця у складі мадридської команди. Нагадаємо, королівський клуб заплатив Айнтрахту близько 60 млн євро за 21-річного серба.

В поточному сезоні Прімери Йовіч провів 10 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі

blog_ava
Васильков підтвердив інтерес Манчестер Сіті до Матвієнка
12:10
5172
Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Лука Йовіч Лука Йовіч Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук