Йовіч може стати одноклубником Ярмоленка – Вест Хем хоче орендувати зірку Реала вже взимку

Реал матиме змогу спекатись свого нападника Луки Йовіча вже найближчим часом.

Вест Хем зацікавлений в підписанні Луки Йовіча вже під час зимовго трансферного вікна, повідомляє Fichajes.

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Реал теж не проти віддати в оренду свого літнього новачка, який поки не може знайти свого постійного місця у складі мадридської команди. Нагадаємо, королівський клуб заплатив Айнтрахту близько 60 млн євро за 21-річного серба.

В поточному сезоні Прімери Йовіч провів 10 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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