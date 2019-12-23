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Зідан: Я роздратований діями гравців Реала у матчі з Атлетіком

09:43 125 Читать на русском
Зідан: Я роздратований діями гравців Реала у матчі з Атлетіком
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан підсумував виступ своїх гравців у матчі 18 туру Прімери проти Атлетіка (0:0).

 

"Завжди, коли ми показуємо таку гру, як сьогодні, і маємо гольові моменти, я роздратований через дії гравців. Ми дратуємось через змарновані зусилля і шанси, які були у нас.

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Якщо у вас є моменти, ви повинні забивати, у нас було достатньо можливостей у останніх трьох іграх, але дуже мало голів. Відсутність удачі не може бути виправданням – важливим залишається створення шансів. Зараз м'яч не заходить у ворота, але ми не можемо опустити голову. Ми повинні думати, що це був дуже хороший рік. Закінчуємо дещо сухо, але ми з нетерпінням чекаємо початку 2020 року", – цитує Зідана Marca.

До слова, три останні матчі Реала в чемпіонаті завершилися нічиїми, які дозволили Барселоні отримати перевагу в два очки і вирватися в лідери таблиці Прімери.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Атлетік
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