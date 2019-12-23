Жахливе невезіння мадридців у відеоогляді матчу Реал – Атлетік

Світ — 07:00 225
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Головні новини футболу 22 грудня: Маліновський принижує Мілан, фіаско Роналду, Моурінью та МЮ
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Тоттенхем – Челсі: Моурінью зазнав історичного приниження від свого учня – божественний Вілліан і численні скандалиАнглія — 22 груд 9447
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Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка ІталіїІталія — 22 груд 5100
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Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – дербі імені Моурінью за зону ЛЧАнглія — 22 груд 1846
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Гент врятувався від поразки з Брюгге в битві українців – Соболь віддав гольовий пас на екс-форварда ЗоріБельгія — 22 груд 3407