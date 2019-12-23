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Жахливе невезіння мадридців у відеоогляді матчу Реал – Атлетік

07:30 104 Читать на русском
Жахливе невезіння мадридців у відеоогляді матчу Реал – Атлетік
Реал Мадрид – Атлетік – 0:0 / твіттер ФК Реал

Мадридський Реал не зміг переграти Атлетік (0:0) попри купу нагод у матчі 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Атлетік.

 

Команди розпочали дуже гостро, однак реалізація та яскрава гра обох воротарів так і не дали забити бодай гол. Слід відзначити, що Реал був ближчим до перемоги – чого вартують два влучання у каркас у виконанні Начо та Йовіча.

Реал у видовищному матчі розписав домашню нічию з Атлетіком – "вершкові" завершили рік на другому місці в Ла Лізі

Таким чином, Реал набрав 37 очок, втративши можливість наздогнати Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридці завершили рік на другому місці Ла Ліги, а Атлетік, маючи в активі 28 залікових балів, піднявся на сьому сходинку.

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Атлетік Атлетік Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Реал Мадрид - Атлетік
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