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Зидан решил привлечь к тренировкам Реала зимнего новичка за 30 миллионов

06:30 75 Читати українською
Зидан решил привлечь к тренировкам Реала зимнего новичка за 30 миллионов
Рейньер Жезус / ФК Реал Мадрид

Полузащитник Рейньер Жезус будет готовиться к возобновлению сезона с первой командой мадридского Реала. Бразилец только зимой перебрался в Испанию и выступал за Кастилью.

Юный хавбек будет тренироваться с основой "сливочных", сообщает AS.

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Наставник мадридцев Зинедин Зидан якобы лично позвонил Рейньеру и сообщил о своем решении. 18-летний бразилец во вторник сдал тест на коронавирус на тренировочной базе Реала. Если анализ будет отрицательным, то Рейньер сможет присоединиться к занятиям первой команды. Талант получил свой шанс из-за досрочного завершения сезона в Сегунде B, где соревнуется дубль мадридцев.

Напомним, что Рейньер Жезус стал игроком Реала в январе. Бразильский Фламенго получил за него 30 млн евро. В активе полузащитника 3 матча за дубль "сливочных", в которых он забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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