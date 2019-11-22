Зідан відреагував на скандальний жарт Бейла з прапором "Уельс, гольф, Мадрид"

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан підтримав Гарета Бейла, на якого розлютилися вболівальники команди та іспанська преса.

"Коли Бейл повернувся зі збірної, я говорив з ним так само, як і з іншими гравцями. Ми обговорювали футбольні питання, а не те, що відбувається за межами поля. Він почувається добре і тренується разом з усіма. Я вважаю, що навколо дій Бейла було занадто багато галасу. Зараз потрібно сфокусуватися на футболі. Мене цікавлять тільки спортивні аспекти того, що відбувається. Те, що говорять поза клубом, мене не хвилює.

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З огляду на все, що зробив Бейл за час в Реалі, вболівальники повинні бути з ним. Думаю, він все ще може знову стати ключовим гравцем. Я розраховую на нього", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, вихід на Євро-2020 Бейл святкував з прапором "Уельс, гольф, Мадрид. У такому порядку". В керівництві клубу негативно відреагували на дії гравця. Агент валлійця пояснив, що скандальний прапор був адресований не вболівальникам і керівництву королівського клубу, а журналістам.

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