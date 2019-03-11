Зідан сьогодні стане тренером Реала, – Marca

Україна — 14:00 2563
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"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк
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Шахтар та Динамо поза конкуренцією, "чорна субота" та порожні трибуни: підсумки 21-го туру УПЛУкраїна — 13:06 1287
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Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікендуСвіт — 12:31 2592
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Коваленко – найкращий гравець 21-го туру УПЛУкраїна — 12:19 248
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Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – ОстендеБельгія — 08:22 2082