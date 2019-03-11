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Зідан сьогодні стане тренером Реала, – Marca

16:38 3857 Читать на русском
Зідан сьогодні стане тренером Реала, – Marca
Флорентіно Перес та Зінедін Зідан / соцмережі

Зінедін Зідан вже сьогодні може знову очолити Реал.

Керівництво королівського клубу попрощається з Сантьяго Соларі у найближчі години. Новим наставником Реала стане Зінедін Зідан, повідомляє Marca.

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Француз був пріоритетним варіантом президента Реала Флорентіно Переса, але Зідан вагався, чи повертатись у мадридський клуб, який покинув лише влітку минулого року.

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До слова, 46-річний спеціаліст очолював Реал з 2016 по 2018 рік та здобув з командою 3 титули Ліги чемпіонів.

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