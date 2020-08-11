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Зідан різко змінив свої плани на Едегора – рішення француза шокувало Реал Сосьєдад

13:07 - Читать на русском
Зідан різко змінив свої плани на Едегора – рішення француза шокувало Реал Сосьєдад
Едегор та Зідан / Сайт Реала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан перевернув ситуацію з хавбеком Мартіном Едегором, який минулий сезон провів у оренді за Реал Сосьєдад.

Наставник "вершкових" хоче негайно повернути норвежця і зробити на нього ставку у сезоні 2020/21, інформує AS.

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Орендна угода передбачала продовження виступів Едегора за Реал Сосьєдад ще на один рік, і баски не сумнівалися в її реалізації. "Біло-блакитні" очікували побачити гравця на своїй базі 14 серпня, втім, Зідан повідомив Флорентіно Пересу, що вже цього літа хоче повернути норвежця на Сантьяго Бернабеу. Француз був вражений прогресом 21-річного півзахисника у минулій кампанії і не сумнівається в його перспективах. Сам Едегор планував залишитися в Реал Сосьєдаді, але особиста розмова з французом дає йому надію проявити себе в Мадриді.

До слова, у сезоні 2019/20 Мартін провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Мартін Мартін Едегор Зінедін Зінедін Зідан Трансфери Реал Мадрид
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