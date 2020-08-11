Зидан резко изменил свои планы на Эдегора – решение француза шокировало Реал Сосьедад

Главный тренер Реала Зинедин Зидан перевернул ситуацию с хавбеком Мартином Эдегором, который прошлый сезон провел в аренде за Реал Сосьедад.

Наставник "сливочных" хочет немедленно вернуть норвежца и сделать на него ставку в сезоне 2020/21, информирует AS.

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Арендное соглашение предусматривало продолжение выступлений Эдегора за Реала Сосьедад еще на один год, и баски не сомневались в его реализации. "Бело-голубые" ожидали увидеть игрока на своей базе 14 августа, впрочем, Зидан сообщил Флорентино Пересу, что уже этим летом хочет вернуть норвежца на Сантьяго Бернабеу. Француз был поражен прогрессом 21-летнего полузащитника в прошлом сезоне и не сомневается в его перспективах. Сам Эдегор планировал остаться в Реал Сосьедаде, но личный разговор с французом дает ему надежду проявить себя в Мадриде.

К слову, в сезоне 2019/20 Мартин провел 37 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

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