Зідан прокоментував конкуренцію між Куртуа та Ареола

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував свист вболівальників на адресу голкіпера Тібо Куртуа та конкуренцію з Альфонсом Ареола.

"Справедливий свист з трибун чи ні, але це відбувається, і він знає про це. Куртуа сильний. Він розуміє, що за гру в першому таймі з Брюгге можна звинуватити кожного, йому не потрібно зациклюватися на цьому. Завжди йдуть дискусії про позицію воротаря в Реалі, вони завжди будуть іти.

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Куртуа був у поганому стані (у нього діагностовано гострий гастроентерит -– прим.). Час від часу таке трапляється. У нього були неприємності, він не зміг продовжити грати у другому таймі.

Нікому не гарантовано місце в команді, я ніколи не говорив цього. Ареола – відмінний воротар, як і Тібо. У нас два хороших воротарі.

Гравці повинні бути готові до того, що не завжди грають одні і ті ж. Звичайно, деякі грають більше, ніж інші. Ареола освоївся дуже швидко", – цитує Зідана Marca.

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