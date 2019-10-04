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Зидан прокомментировал конкуренцию между Куртуа и Ареола

19:45 109 Читати українською
Зидан прокомментировал конкуренцию между Куртуа и Ареола
Тибо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал свист болельщиков в адрес голкипера Тибо Куртуа и конкуренцию с Альфонсом Ареола.

"Справедливый свист с трибун или нет, но это происходит, и он знает об этом. Куртуа силен. Он понимает, что за игру в первом тайме с Брюгге можно обвинить каждого, ему не нужно зацикливаться на этом. Всегда идут дискуссии о позиции вратаря в Реале, они всегда будут идти.

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Куртуа был в плохом состоянии (у него диагностирован острый гастроэнтерит – прим.). Время от времени подобное случается. У него были неприятности, он не смог продолжить играть во втором тайме.

Никому не гарантировано место в команде, я никогда не говорил этого. Ареола – отличный вратарь, как и Тибо. У нас два хороших вратаря.

Игроки должны быть готовы к тому, что не всегда играют одни и те же. Конечно, некоторые играют больше, чем другие. Ареола освоился очень быстро", – цитирует Зидана Marca.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Альфонс Ареола Альфонс Ареола Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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