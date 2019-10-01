Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал сенсаційно зіграв унічию із бельгійським Брюгге в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Вершкові" активніше почали матч, але проґавили швидку контратаку брюггинців на 10-й хвилині. Тау відкрився ближче до лівого флангу й отримав пас із глибини, а потім прострілив у штрафний майданчик на Денніса Бонавентуре. Екс-форвард Зорі, здається, збирався бити правою, але заплутався у власних ногах і курйозно переграв Куртуа – 0:1!

Екс-форвард Зорі Бонавентуре курйозним голом поставив на коліна Реал

Ошелешені мадридці за кілька хвилин знову взялися атакувати, тепер вже з подвійною енергією. Щоправда, переважно потуги Реала попереду завершувалися на підступах до штрафного Брюгге. Оборона бельгійців фактично грала без збою, а атакувальній лінії господарів відчутно бракувало креативу та останнього пасу.

Зрештою, у першому таймі підопічні Зінедіна Зідана так і не змогли втілити територіальну перевагу в забиті м'ячі. Натомість під завісу першої половини гри вдруге пропустили. Це Бонавентуре в центрі поля запресингував Модріча та втік у стрімку контратаку, яку й сам завершив елегантним ударом над Куртуа, хоча без легкого курйозу не обійшлося і тут.

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Розгніваний керманич "бланкос" у перерві зробив відразу 2 заміни, знявши Куртуа та лівого оборонця Начо – ледь не головних винуватців у пропущених м'ячах. Це дало сякі-такі плоди. Принаймні, в другому таймі Реал не пропустив. Зате забив двічі. Доречним виявився швидкий перший гол у виконанні Серхіо Рамоса: Бензема (!) з кута штрафного навісив на дальню стійку, а капітан мадридців головою відправив м'яч у ворота Міньйоле.

Відігралися ж "вершкові" під завісу матчу. Вормер завалив Вінісіуса на підступах до карної зони й отримав другий "гірчичник", Кроос красиво й точно навісив на Каземіро, а бразильський хавбек ефектним ударом головою залишив поза справами Міньйоле.

Отже, 2:2 – видовищна нічия на користь конкурентів Реала та Брюгге по квартету А – Парі Сен-Жермен і Галатасарая.

Відзначимо, що українець Едуард Соболь завдяки збігу обставин потрапив до стартового складу бельгійського гранда й став одним із найкращих гравців на полі. Зокрема, від статистичного порталу SofaScore оборонець отримав оцінку 7,4. Це другий показник серед "чорно-синіх" після Бонавентуре. Таку ж оцінку отримав і Персі Тау.

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