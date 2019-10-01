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Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу

21:49 5498 Читать на русском
Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу
Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал сенсаційно зіграв унічию із бельгійським Брюгге в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

"Вершкові" активніше почали матч, але проґавили швидку контратаку брюггинців на 10-й хвилині. Тау відкрився ближче до лівого флангу й отримав пас із глибини, а потім прострілив у штрафний майданчик на Денніса Бонавентуре. Екс-форвард Зорі, здається, збирався бити правою, але заплутався у власних ногах і курйозно переграв Куртуа – 0:1!

Екс-форвард Зорі Бонавентуре курйозним голом поставив на коліна Реал

Ошелешені мадридці за кілька хвилин знову взялися атакувати, тепер вже з подвійною енергією. Щоправда, переважно потуги Реала попереду завершувалися на підступах до штрафного Брюгге. Оборона бельгійців фактично грала без збою, а атакувальній лінії господарів відчутно бракувало креативу та останнього пасу.

Зрештою, у першому таймі підопічні Зінедіна Зідана так і не змогли втілити територіальну перевагу в забиті м'ячі. Натомість під завісу першої половини гри вдруге пропустили. Це Бонавентуре в центрі поля запресингував Модріча та втік у стрімку контратаку, яку й сам завершив елегантним ударом над Куртуа, хоча без легкого курйозу не обійшлося і тут.

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Розгніваний керманич "бланкос" у перерві зробив відразу 2 заміни, знявши Куртуа та лівого оборонця Начо – ледь не головних винуватців у пропущених м'ячах. Це дало сякі-такі плоди. Принаймні, в другому таймі Реал не пропустив. Зате забив двічі. Доречним виявився швидкий перший гол у виконанні Серхіо Рамоса: Бензема (!) з кута штрафного навісив на дальню стійку, а капітан мадридців головою відправив м'яч у ворота Міньйоле.

Відігралися ж "вершкові" під завісу матчу. Вормер завалив Вінісіуса на підступах до карної зони й отримав другий "гірчичник", Кроос красиво й точно навісив на Каземіро, а бразильський хавбек ефектним ударом головою залишив поза справами Міньйоле.

Отже, 2:2 – видовищна нічия на користь конкурентів Реала та Брюгге по квартету А – Парі Сен-Жермен і Галатасарая.

Відзначимо, що українець Едуард Соболь завдяки збігу обставин потрапив до стартового складу бельгійського гранда й став одним із найкращих гравців на полі. Зокрема, від статистичного порталу SofaScore оборонець отримав оцінку 7,4. Це другий показник серед "чорно-синіх" після Бонавентуре. Таку ж оцінку отримав і Персі Тау.

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Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Українці за кордоном Брюгге Брюгге Едуард Соболь Едуард Соболь
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