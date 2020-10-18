"Вони показали більше балансу, більше бажання. У нас немає виправдань, це погана гра, і ми повинні привітати Кадіс. Ми засмучені. Це те, що може трапитися у футболі. Це було дуже складно з самого початку, нам немає виправдання.

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Зрештою, ми втратили лише три очки. Це важливі моменти, але не більше того. Тепер нам слід подумати про наступну гру. Початок матчу – це те, що мене найбільше турбує. Ми слабко входимо в гру, і це помітно", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, наступного тижня Реал зіграє з Шахтарем (21 жовтня) та Барселоною (24-го).

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