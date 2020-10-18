Новачок еліти ошелешив зіркових господарів на 16 хвилині. Ветеран Негредо зробив зручну скидку на Ентоні Лосано, який зміг переграти Куртуа.

Реал Мадрид сенсаційно поступився Кадісу, Атлетіко завдяки голу Суареса впевнено переміг Сельту

Кадіс не захотів обмежуватися одним голом та продовжував тиснути на ворота Реала. Свої моменти були і у "вершкових", але рахунок більше не змінювався. 0:1 – команда Зідана сенсаційно зазнає першої поразки у сезоні.