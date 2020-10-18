Реал – Кадіс – 0:1 – відеоогляд першої поразки команди Зідана в сезоні
00:45 - Читать на русском
Реал у домашніх стінах мінімально програв Кадісу. Дивіться відео гола та головних моментів матчу.
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16’ Ентоні Лосано
Новачок еліти ошелешив зіркових господарів на 16 хвилині. Ветеран Негредо зробив зручну скидку на Ентоні Лосано, який зміг переграти Куртуа.
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Кадіс не захотів обмежуватися одним голом та продовжував тиснути на ворота Реала. Свої моменти були і у "вершкових", але рахунок більше не змінювався. 0:1 – команда Зідана сенсаційно зазнає першої поразки у сезоні.
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