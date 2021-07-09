Зінедін Зідан готовий піти на певні жертви заради нового виклику у своїй кар'єрі.

Колишній тренер Реала чекатиме на пропозицію збірної Франції, інформує AS з посиланням на L'Equipe.

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Зідан готовий піти у затяжну відпустку, відхиляючи всі "залицяння" клубів. Збірна Франції вирішила залишити Дідьє Дешама навіть після слабкого виступу на Євро-2020. Чинний контракт тренера "Ле бльо" розрахований до кінця 2022 року, тобто до чемпіонату світу в Катарі. Після його завершення серйозно розглядатиметься варіант із запрошенням Зідана.

Додамо, що єдиною командою 49-річного француза на "дорослому" рівні залишається Реал, з яким він тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів (2016-2018).

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