Поразка від Шахтаря (2:3) поставила під сумнів майбутнє Зінедіна Зідана у Реалі.

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес зайшов у роздягальню для серйозної розмови після приниження від "гірників", стверджує Marca.

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Бесіда була короткою, але доволі однозначною. Команда повинна докласти всіх зусиль, щоб вийти з кризи (Реал програв не лише Шахтарю, а й Кадісу). Наступні дві гри стануть для Зінедіна Зідана вирішальними. Якщо "вершкові" провалять Класіко проти Барселони (24 жовтня) і наступний тур Ліги чемпіонів проти Борусії М (27 жовтня), то француз опиниться під серйозною загрозою відставки.

Нагадаємо, Зідан вже покидав тренерський місток Реала у травні 2018-го, проте повернувся менш ніж через рік.

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