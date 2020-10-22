Президент мадридского клуба Флорентино Перес зашел в раздевалку для серьезного разговора после унижения от "горняков", утверждает Marca.

Реал – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Зинедина Зидана

Беседа была короткой, но довольно однозначной. Команда должна приложить все усилия, чтобы выйти из кризиса (Реал проиграл не только Шахтеру, но и Кадису). Следующие две игры станут для Зинедина Зидана решающими. Если "сливочные" провалят Классико против Барселоны (24 октября) и следующий тур Лиги чемпионов против Боруссии М (27 октября), то француз окажется под серьезной угрозой отставки.

Напомним, Зидан уже покидал тренерский мостик Реала в мае 2018-го, однако вернулся менее чем через год.

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