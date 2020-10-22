"Футбол 24" – про феєричну реакцію блогосфери на матч 1-го туру Ліги чемпіонів Реал – Шахтар (2:3).

Іспанія залишається спонсором чудового настрою українських уболівальників. Після поразки Фурії Рохи команді Шевченка настала черга чемпіонів Ла Ліги ділитися з нами трьома очками.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Тріумф Шахтаря стає в рази унікальнішим, якщо зважити, що матч у Мадриді пропускали Тайсон, Степаненко, Мораєс, Кривцов, Матвієнко, Алан Патрік... Замість них вийшов резерв і ще зовсім необстріляні хлопці – вони стали героями. Браво, Каштру!

*******

На 42-ій хвилині пафосний Королівський клуб поступався з нищівним рахунком 0:3. Коментатор MEGOGO Вадим Скічко і "бомбардир" Роман Бебех синхронно дивувалися цій чудасії.

Роман не оминув увагою і той інформаційний пресинг, під яким перебував наставник Шахтаря на початку сезону.

Шокований і Максим Калініченко, екс-півзахисник збірної України.

"Фантастика!" – резюмує Олег Сенцов, кінорежисер, письменник, колишній в'язень Кремля.

Приборкати емоції вдалося хіба що скауту Алексу Великих, який оперативно розклав по поличках враження від першого тайму.

Прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков відзначає впевнену гру лівого захисника Віктора Корнієнка. Інтерес від топ-клубів може не забаритися, що вже казати про виклик у національну команду!

А тепер – обережно! Легкий тролінг від Костянтина Довганя, головного редактора сайту "Без табу".

Після перерви Реал затиснув гостей і скоротив відставання до мінімуму. Останні хвилини матчу були воістину валідольними. Але Ігор Циганик переконаний: Мадрид ще "відскочив".

Українська журналістка Крістіна Домбровська доповідає з місця подій: Зідан не сідав ні на секунду, натомість Луїш Каштру – втілення спокою.

Данило Вереітін, журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол", вважає, що на матчі позначилася відсутність вожака Реала.

Ігор Саджениця, редактор Спорт 24, додає до переліку нюансів ще один пункт.

Російський коментатор Олексій Андронов, шанувальник київського Динамо, змушений скинути капелюха.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко: підсумки.

А ось думка оглядача Трибуни Олександра Сажка.

Алекс Великих виписує компліменти селекції та академії "гірників".

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло категоричний: мадридські піжони усім зробили послугу.

Завершальні акорди від директора ТК Футбол Олександра Денисова і Брутального футболу.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар розбив Реал за 12 хвилин: великий тріумф української молоді, провал Марлоса і пекло Зідана, на якого чекає Барса