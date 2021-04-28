"Дуже шкода, що Челсі не зміг завершити розпочате. Я не думаю, що Реал буде так само поганий у другому матчі. Челсі досягнув хорошого результату, але міг виступити і ще краще.

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Зідан не отримує того визнання, яке заслуговує. Якщо скласти його кар'єру футболіста з тренерською, то, я думаю, його заслуги варто оцінювати на рівні Йохана Кройфа. А, може, навіть і вище, тому що Зідан виграв більше трофеїв", – поділився Коул в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.

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