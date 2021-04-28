"Очень жаль, что Челси не смог завершить начатое. Я не думаю, что Реал будет так же плох во втором матче. Челси достиг хорошего результата, но мог выступить и еще лучше.

Тухель розтрощив теорію Зідана і зробив заявку на фінал, або Що може врятувати Реал у Лондоні

Зидан не получает того признания, которое заслуживает. Если сложить его карьеру футболиста с тренерской, то, я думаю, его заслуги следует оценивать на уровне Йохана Кройфа. А, может, даже и выше, так как Зидан выиграл больше трофеев", – поделился Коул в эфире BT Sport.

Напомним, Реал и Челси не смогли выявить сильнейшего в первом полуфинале – игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч запланирован на 5 мая.

Реал – Челсі: провальний план Зідана, Вернер пробачає, Бензема творить магію, а Канте – герой півфіналу Ліги чемпіонів