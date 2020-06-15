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"Зі мною важко – я незговірливий хлопець": Петраков розповів про пропозиції роботи після перемоги на чемпіонаті світу

09:45 209 Читать на русском
"Зі мною важко – я незговірливий хлопець": Петраков розповів про пропозиції роботи після перемоги на чемпіонаті світу
Олександр Петраков / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розчарований відсутністю інтересу до своєї персони з боку великих клубів.

"Чи чекав я на пропозиції після чемпіонату світу? Звісно, що так. Коли людина говорить, що чогось не хоче – брехня. Став чемпіоном світу. Подумав, що якась пропозиція десь буде.

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Прямо кажу – не було жодної пропозиції. Ніхто мене не покликав. Були, але так, несерйозні. Зі мною дуже важко буде – я незговірливий хлопець. Не буду брати участь у справах типу відкатів агентів.

Мені потрібно тренувати. Буде підходити якийсь Микола Іванович і говорити, як мені тренувати: "Я б так зіграв, а ти не так граєш". Це гаплик повний", – сказав Петраков у коментарі програмі "Профутбол".

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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Теги
Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-17 Україна U-17 Україна U-20 Україна U-20
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