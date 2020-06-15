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"Со мной трудно – я несговорчивый парень": Петраков рассказал о предложениях работы после победы на чемпионате мира

09:45 58 Читати українською
"Со мной трудно – я несговорчивый парень": Петраков рассказал о предложениях работы после победы на чемпионате мира
Александр Петраков / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков разочарован отсутствием интереса к своей персоне со стороны больших клубов.

"Ждал ли я предложений после чемпионата мира? Когда человек говорит, что чего-то не хочет – вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет.

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рямо говорю – не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные. Со мной очень тяжело будет – я несговорчивый парень. Не буду участвовать в делах вроде откатов агентов.

Мне нужно тренировать. Будет подходить некий Николай Иванович и говорить, как мне тренировать: "Я бы так сыграл, а ты не так играешь". Это гаплык полный", – сказал Петраков в комментарии программе "Профутбол"..

Напомним, подопечные Петракова летом завоевали кубок чемпионата мира U-20, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

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Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17 Украина U-20 Украина U-20
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