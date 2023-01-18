Наш колега воює з окупантами в лавах Збройних сил України.

Юрій Федина з перших тижнів повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони, а згодом був передислокований на схід України.

Тепер журналіст Футбол 24 захищає країну від окупантів на Донеччині. Йому та його побратимам необхідний транспорт, щоб ефективно протистояти ворогу.

Юрій понад 4 роки працює у Футбол 24. Він став для нас хорошим другом і показав себе справжнім патріотом України. Зараз він потребує нашої допомоги.

Від імені видання просимо небайдужих читачів допомогти нашому колезі та воїну ЗСУ фінансово. Юра буде дуже вдячний кожному.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЮРІЮ ФЕДИНІ

Номер карти: 5375411503508611

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