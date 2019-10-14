Жоржінью готовий повернутися в Серію А, – агент футболіста

Півзахисник збірної Італії Жоржінью готовий розглянути варіант з поверненням у Серію А.

27-річний футболіст влітку 2018-го року перейшов з Наполі у Челсі слідом за тренером Мауріціо Саррі. Агент гравця заявляє, що бразильський італієць відкритий для пропозицій від італійських клубів.

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"Все можливо. Він завжди готовий до змін і нових викликів. Чи хоче повернутися в Серію А? Так, безумовно. В АПЛ Жоржінью отримав цінний досвід, тепер він зможе зробити ще більший внесок в Серії А. Він міг би грати за команди, які ведуть боротьбу за титул", – сказав агент 27-річного футболіста в ефірі Radio Sportiva.

Зазначимо, що у цьому сезоні Жоржінью є незамінним гравцем команди Френка Лемпарда. В активі у півзахисника 8 матчів в АПЛ та 1 гол.

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