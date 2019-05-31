Магія останніх хвилин, відсутність трансферів та команда-сім'я: велике інтерв'ю Харрі Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів

Капітан Тоттенхема Харрі Кейн поспілкувався з прес-службою УЄФА напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Вище і бути нічого не може. Останні чотири-п'ять років при Маурісіо Почеттіно ми будували плани стати однією з найкращих команд Європи. Тому вихід у фінал Ліги чемпіонів – подія особлива. Важко описати. Намагаюся багато не думати, щоб емоції не взяли верх, але це, звичайно, подія грандіозна. Для мене як для вболівальника "шпор" цей сценарій – здійснення однієї з найсміливіших мрій. Навіть коли я займався в академії, ні про що подібне не мріяв.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

Весь сезон у нас все вирішувалося на останніх хвилинах. Скільки було провалів і злетів. Вольова перемога над Аяксом говорить про міцний характер, виключну мотивацію. Вона доводить, що здаватися не можна ніколи. Це розуміння буде з нами в фіналі.

Важко було дивитися півфінал з трибун. Коли граєш сам, то, звичайно, відчуваєш тиск. Але коли ти на полі, то вільний і багато про це не думаєш. Коли ж ти дивишся гру як уболівальник з трибун і, само собою, ніяк не можеш вплинути, залишається тільки дивитися. Після матчу-відповіді з Аяксом я ринувся вниз на поле святкувати. Всі бачили, скільки емоцій я тоді виплеснув.





Трохи дивно грати в фіналі з англійським клубом. Ми, звичайно, звикли до атмосфери Прем'єр-ліги. Хоча зрештою це просто черговий топ-клуб, з яким треба зіграти. У цьому сезоні ми вже кілька разів зустрічалися з Ліверпулем, і він був сильнішим (переміг 2:1 в Лондоні та Ліверпулі). Але за останні роки ми провели низку хороших матчів з ними. Буде важко, але ми знаємо, що якщо зробимо все як треба, то можемо виграти.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

Всі знають, що Ліверпуль – клуб з великою історією. Але фінал – це всього лише одна гра. За 90 або 120 хвилин треба віддати їй всі сили, залишити на полі себе без залишку і постаратися створити історію. Як клуб ми ще п'ять-десять років тому не могли про це навіть мріяти. Зараз ми тут, і треба вхопитися за таку можливість обома руками.

Буває, справи йдуть не дуже добре. Але ти озираєшся навколо і згадуєш, що знаєш хлопців вже давно і вибирався з ними з будь-яких колотнеч, так що і цього разу все буде так само. Звичайно, в суботу будуть важкі моменти, коли ми опинимося під тиском і доведеться гризти землю. Але наш Тоттенхем – це сім'я. Ми стоїмо один за одного горою і будемо битися один за одного до останнього.

Всі добре знають, що в останні трансферні вікна у нас не було жодного новачка. Але певною мірою це зіграло нам на руку, тому що згуртувало нас. Були травми, і тоді інші хлопці виходили і виконували роботу. Так пройшов весь сезон. Хто б не грав, він викладався на повну і робив що треба. Про більше і просити не можна.

Готуватися до фіналу дивно. Зазвичай у тебе матч на вихідних, а потім важлива гра поседе тижня або через тиждень. А зараз було три тижні на підготовку.

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Я людина спокійна, особливо перед іграми. Не відчуваю необхідності горланити. Якщо ти добре підготувався і готовий грати, немає сенсу кричати. Хоча іноді потрібно. Буває, в перерві треба переговорити з окремими футболістами або командою, зарядити їх. Я намагаюся вести за собою особистим прикладом. Якщо ми всі готові на одному рівні, мені цього вистачає.





Я написав Джордану Хендерсону після їх перемоги над Барселоною. Привітав і сказав, що вони провели неймовірний матч. На наступний день він побажав мені удачі. Після цього ми не спілкувалися. Звичайно, ми зустрінемося через кілька днів у збірній, тому одному буде чим хвалитися, а іншому – ні. Але це частина футболу.

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Мотивації сильнішої за фінал Ліги чемпіонів у футболі не буває. Кожен хлопчисько мріє стати чемпіоном Європи. Дійти до фіналу в складі клубу, з яким я пов'язаний все життя, це щось неймоірне. Мені залишається тільки віддати всі сили, всі без залишку.

Чи мріяв я підняти трофей над головою? Звичайно. Збрешу, якщо скажу, що ні. Звичайно, про таке думаєш, мрієш. Дивне почуття – від успіху нас відділяє лише один матч, і ми розуміємо, що все в наших руках. Головне сконцентруватися на грі. Будемо сподіватися, що мрія здійсниться.