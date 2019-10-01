"Я тут не тільки завдяки Саррі", – Жоржінью розповів про свою роль у Челсі Лемпарда

Півзахисник Челсі Жоржінью розповів, як змінилася його гра з приходом на пост головного тренера "аристократів" Френка Лемпарда.

"У минулому сезоні було неможливо почути, як уболівальники скандують моє ім'я, але я радий, що вони змінили свою думку про мене. Я ніколи нічого не говорив, просто працюю, працюю і працюю.

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У цьому сезоні у мене є можливість показати, що я в команді не тільки через Саррі. Це було дивно, ми пропрацювали разом чотири роки, я багато чого дізнався від нього. Я тут завдяки своїм якостям і тому, як багато працюю, тому що в моєму житті я завжди багато працював.

Люди не бачили цього в минулому сезоні. Це трохи розчарувало мене. Вирішив, що мені просто потрібно ретельно працювати, змусити їх зрозуміти, що вони помиляються щодо мене.

У цьому сезоні ми граємо більше довгими передачами і з великою кількістю пробіжок, з меншою кількістю коротких пасів. Команда трохи змінилася, але менталітет залишився тим же – ми пресингуємо суперника і намагаємося контролювати матч.

Я намагаюся пристосуватися до того, що хоче тренер, а він не хоче багато коротких передач. Я завжди намагаюся зробити все, щоб допомогти своїм товаришам по команді. Не всі це бачать, але коли хтось, наприклад, Френк Лемпард, говорить це, люди починають прислухатися", – цитує Жоржінью офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, після семи турів АПЛ лондонський клуб посідає сьоме місце.

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