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Жоржинью готов вернуться в Серию А, - агент футболиста

14:53 5 Читати українською
Жоржинью готов вернуться в Серию А, - агент футболиста
Жоржинью / TMW

Полузащитник сборной Италии Жоржинью готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А.

27-летний футболист летом 2018-го года перешел с Наполи в Челси вслед за тренером Маурицио Сарри. Агент игрока завляет, что бразильский итальянец открыт для предложений от итальянских клубов.

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"Все возможно. Он всегда готов к изменениям и новым вызовам. Хочет ли вернуться в Серию А? Да, безусловно. В АПЛ Жоржинью получил ценный опыт, теперь он сможет сделать еще больший вклад в Серии А. Он мог бы играть за команды, которые ведут борьбу за титул", – сказал агент 27-летнего футболиста в эфире Radio Sportiva.

Отметим, что в этом сезоне Жоржинью является незаменимым игроком команды Фрэнка Лэмпарда. В активе у полузащитника 8 матчей в АПЛ и 1 гол.

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Жоржиньо Жоржиньо Челси Челси Англия
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