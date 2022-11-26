"Жодних шансів, ми вже надто старі. Гадаю, наш найкращий шанс був у 2018 році. У нас хороша команда, але вона постаріла. Ми втратили кількох ключових гравців.

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До нас приходять хороші нові гравці, але вони не того рівня, на якому були наші гравці у 2018 році. Зараз я скоріше дивлюся на нас як на аутсайдерів", – заявив де Брюйне в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, Бельгія розпочала ЧС-2022 з перемоги над Канадою. Наступний матч – проти Марокко 27 листопада.